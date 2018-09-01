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На Урале запустили портал внешнеэкономической деятельности Made in Ural

Общество, 17:05 10 сентября 2018

imagenesfotos.com | Фото: imagenesfotos.com

Портал внешнеэкономической деятельности Made in Ural начал работать в Свердловской области. Это цифровая площадка для экспортно ориентированных организаций, действующая по принципу "одного окна", и витрина продукции и услуг региона для иностранных партнеров, сообщает региональное правительство.

Данный портал, по мнению разработчиков, позволит повысить качество позиционирования свердловских предприятий на международных рынках.

"Востребованность такого инструмента подтвердили сами предприятия - в первый день работы на портале зарегистрировались три десятка компаний, и с каждым днем их количество увеличивается. Сегодня любая организация через личный кабинет на портале сможет получать всю информацию об инфраструктуре, программах, проектах и мерах поддержки экспортной деятельности регионального и федерального уровней и обращаться за ней напрямую, иметь аналитические данные по иностранным рынкам, получать актуальные новости в сфере внешней торговли и ее регулирования и многое другое", - пояснил министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов.

В перспективе контент на портале переведут на пять иностранных языков для продвижения информационного ресурса по приоритетным для региона географическим направлениям, а также подключат к этой работе российские торгпредства за рубежом. Иностранные партнеры также смогут использовать информационный ресурс с пользой для бизнеса, поскольку он содержит реестр свердловских экспортно ориентированных предприятий с удобным поиском по отраслям и актуальными контактными данными, информацию о товарах и услугах региона.

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# внешнеэкономические связи , портал , Свердловская область

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