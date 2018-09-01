Руководители тюменских вузов назвали самые востребованные направления в 2018 году

Фото ИА «ФедералПресс» Фото ИА «ФедералПресс»

Тюменский индустриальный университет ориентирован на выпуск успешных профессионалов. Вуз постоянно занимается пересмотром и обновлением образовательных программ.

Об этом на круглом столе в пресс-центре "ФедералПресс" сообщила и.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

"Средний балл ЕГЭ поступающих в университет повысился и составил 67,5. В общей сложности на бакалавриат, специалитет и магистратуру ТИУ в 2018 году поступили 2 тысячи 223 человека. Подтвержу и то, что уровень средне-профессионального образования стал расти и стал востребован для успешных выпускников 11 классов. Средний балл по колледжу составил 4.3. Абитуриенты стали мотивированнее, мы горды тем, что приняли двух победителей всероссийских олимпиад", - отметила она.

Наиболее востребованными направлениями для абитуриентов Тюменского индустриального университета в 2018 году стали электротехника и электроэнергетика, нефтегазовое дело, а также архитектура и строительство.

"Мы радуем своих абитуриентов тем, что предлагаем новации в образовательных программах. Мы должны сменить статус догоняющего образования на опережающее образование. Для этого мы создали Высшую инженерную школу с двумя направлениями: бакалавриат нефтегазового дела и магистратуру информационных трансформаций региона. Нам нужно меняться быстрее, чем меняется технологический уклад. Это трудно, но мы меняем архитектуру образовательных программ быстрее, чем меняется индустрия. Это позволит нам выпускать инженеров нового образца", - заверила Вероника Ефремова.

Помогает вузу сотрудничество с партнерами и крупными компаниями, бизнес предоставляет студентам площадки для практики. Институт наставничества, который был утрачен, тоже имеет значение. На сегодняшних день вуз прививает это понятие, педагог - это наставник образовательной траектории студентов.

В Тюменском государственном университете обучаются представители 36 стран и 40 регионов России.

"В 2018 году в университет было принято более трех тысяч первокурсников, а средний балл ЕГЭ составил 76,31. Самые популярными среди абитуриентов направления: журналистика, юриспруденция, компьютерная и информационная безопасность", - сообщил проректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

По его словам, мир меняется настолько быстро, что никто не знает, что будет дальше. Важно, чтобы высшее образование давало компетенции.

"Человек с высшим образованием — это тот человек, который может создать свой уникальный бизнес, организовать рабочие места и легко перестраиваться в изменяющемся мире. Готовить человека для работы на конкретной специальности – путь в никуда, вуз должен давать универсальные компетенции. Сегодня приемная кампания — это борьба за таланты. Отток талантливых студентов происходит из-за того, что мы не можем предложить много уникальных образовательных продуктов. И, наоборот, если есть уникальный продукт, то ребята едут из других регионов к нам. Яркий тому пример — Школа перспективных исследований. 100 ребят со средним баллом ЕГЭ 80 из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других регионов учатся по семи направлениям. Это уникальная система для России. Студент может прийти биологом, а выйти экономистом и наоборот", - поделился проректор.

Проректор по региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию, директор Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ Ольга Фролова рассказала об особенностях приемной кампании в Тюменский государственный медицинский университет.

"Еще недавно негативно относились к медицинским работникам, была низкая заработная плата. За последние десять лет престиж медицинского работника заметно вырос. Медицинские династии никогда не прекращались, в медицину шли, но сейчас востребованность возросла. Традиционно медуниверситет выпускает специалистов для Тюменской и Курганской областей, Югры и Ямала. Главная особенность нашего вуза - целевой набор. По направлениям от министерств, ведомств и органов власти приходит до 60 процентов студентов. Плюс системы в том, что студента ведут как будущего специалиста, он уже знают то место, где начнется его карьера, и практику он проходит на будущем месте работы. Минус системы для ребят, которые не имею целевого направления, это жесткий конкурс в медицинский вуз и очень высокие проходные баллы. В 2018 году в Тюменский ГМУ на бюджет принято 460 человек, 250 из них – по целевому набору. Конкурс по разным специальностям составил от 7 до 22 человек на место", - отметила она.

Ольга Фролова добавила, что количество внебюджетных мест было увеличено на 40 за счет программы подготовки иностранных граждан. Наиболее востребованными направлениями с самыми высокими конкурсами и проходными баллами традиционна стали лечебное дело, стоматология и педиатрия.

Поддержал своих коллег и проректор по учебной и воспитательной работе Государственного аграрного университета Северного Зауралья Раис Абдразаков, подтвердив, что появляются новые профессии, а старые исчезают.

"Итоги приемной кампании 2018 радуют. Уровень подготовки абитуриентов и цифры показывают позитивную динамику. Количество поданных заявлений выросло с 2,5 до четырех тысяч. Средний балл студентов-бюджетников составил 60. Общий прием на очную и заочную формы обучения составил 1 тысяча 177 человек", - поделился он.

Особенностью Государственного аграрного университета Северного Зауралья является то, что поступают ребята более мотивированные из районных школ. Растет число абитуриентов из Югры и Ямала. Наиболее востребованы направления среди выпускников районных школ: агроинженерия, ветеринария, агрохимия и агропочвоведение, для выпускников городских школ: землеустройство и кадастры, агроинженерия и техносферная безопасность.

"Наше образование развивается серьезными темпами. Оно соответствует тем задачам, которые ставит правительство региона. Уверен, темпы этого развития сохранятся и в дальнейшем. У нас много впереди проектов и программ", - подытожил начальник управления профессионального образования профильного регионального департамента Руслан Гуляев.

Ирина Шемякина