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Соревнования по инженерному дизайну чемпионата "Абилимпикс" принимал колледж ТИУ

Общество, 20:00 31 марта 2025

ТИУ

Соревнования по компетенции "Инженерный дизайн систем автоматизированного проектирования (САПР)" прошли на базе Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета. Он впервые стал площадкой для X Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

По информации центра по внешним коммуникациям вуза, участники чемпионата в течение 2,5 часов выполняли задания, разделенные на два модуля. Первый - "Трехмерное моделирование в системах САПР" включал создание механической сборки и чертежей для производства. Конкурсанты по имеющимся чертежам создавали недостающие 3D-модели, выполняли подсборку воздухоотвода и окончательную сборку всей конструкции.

Второй модуль "Создание фотореалистического изображения и анимационного видеоролика" был посвящен работе с программным приложением "VR concept", позволяющим реалистично отобразить работу всего механизма.

"С 2013 года мы активно участвуем в чемпионатном движении "Профессионалы", и теперь, как новая площадка, организуем "Инженерный дизайн САПР" для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ребята проявляют невероятное упорство и стремление, успешно справляясь со всеми задачами. Длительная подготовка, настойчивость и любознательность – именно эти качества движут нашими участниками, и мы гордимся их достижениями", - отметила главный эксперт чемпионата и руководитель образовательного производственного центра "М-тех" Екатерина Лисина.

Для студентов - участников оборудовали специальные рабочие места. Аудитории оснастили специальными столами, светодиодами, усилителями звука.

Победители чемпионата представят Тюменскую область на межрегиональном этапе конкурса.

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# люди с ОВЗ , ТИУ , чемпионат Абилимпикс

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