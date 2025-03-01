Соревнования по инженерному дизайну чемпионата "Абилимпикс" принимал колледж ТИУ

ТИУ ТИУ

Соревнования по компетенции "Инженерный дизайн систем автоматизированного проектирования (САПР)" прошли на базе Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета. Он впервые стал площадкой для X Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

По информации центра по внешним коммуникациям вуза, участники чемпионата в течение 2,5 часов выполняли задания, разделенные на два модуля. Первый - "Трехмерное моделирование в системах САПР" включал создание механической сборки и чертежей для производства. Конкурсанты по имеющимся чертежам создавали недостающие 3D-модели, выполняли подсборку воздухоотвода и окончательную сборку всей конструкции.

Второй модуль "Создание фотореалистического изображения и анимационного видеоролика" был посвящен работе с программным приложением "VR concept", позволяющим реалистично отобразить работу всего механизма.

"С 2013 года мы активно участвуем в чемпионатном движении "Профессионалы", и теперь, как новая площадка, организуем "Инженерный дизайн САПР" для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ребята проявляют невероятное упорство и стремление, успешно справляясь со всеми задачами. Длительная подготовка, настойчивость и любознательность – именно эти качества движут нашими участниками, и мы гордимся их достижениями", - отметила главный эксперт чемпионата и руководитель образовательного производственного центра "М-тех" Екатерина Лисина.

Для студентов - участников оборудовали специальные рабочие места. Аудитории оснастили специальными столами, светодиодами, усилителями звука.

Победители чемпионата представят Тюменскую область на межрегиональном этапе конкурса.