Около двух тысяч тюменцев поучаствовали в "Неделе детской книги"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Около двух тысяч тюменцев поучаствовали в "Неделе детской книги", которая прошла в Областной библиотеке имени Д.И. Менделеева и ее филиалах с 22 по 30 марта.

Для детей и подростков провели более 40 мероприятий: театрализованные постановки, громкие чтения, игры, мастер-классы, выступления психологов и логопедов. В рамках проекта "Знаем! Читали!" прошел цикл онлайн-встреч с писателями и поэтами Тюменской области. Участие в нем приняли свыше 1 тыс. 500 человек, пишет информационный центр правительства региона.

В этом году "Неделя детской книги" прошла под слоганом "История с продолжением" и была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.