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В Тюменской области инвесторы реализуют 22 спортивных проекта

Экономика, 19:40 31 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 проекта в сфере физкультуры и спорта находятся в реестре инвестиционного агентства Тюменской области. Общий объем инвестиций – 5,72 млрд рублей.

Проекты направлены на развитие футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, художественной гимнастики, водных видов спорта, единоборств, фитнеса. Новые спортивные объекты расположены в Тюмени, Тюменском районе, Заводоуковском, Голышмановском муниципальных округах, Ишиме и Ишимском районе, сообщает пресс-служба инвестагентства.

10 новых проектов в сфере спорта с инвестициями в 3,2 млрд рублей включены в реестр за 2024 год. Пять из них получили статус масштабного.

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# инвестиционное агентство , спорт , физкультура

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