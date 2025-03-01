В Тюменской области инвесторы реализуют 22 спортивных проекта
22 проекта в сфере физкультуры и спорта находятся в реестре инвестиционного агентства Тюменской области. Общий объем инвестиций – 5,72 млрд рублей.
Проекты направлены на развитие футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, художественной гимнастики, водных видов спорта, единоборств, фитнеса. Новые спортивные объекты расположены в Тюмени, Тюменском районе, Заводоуковском, Голышмановском муниципальных округах, Ишиме и Ишимском районе, сообщает пресс-служба инвестагентства.
10 новых проектов в сфере спорта с инвестициями в 3,2 млрд рублей включены в реестр за 2024 год. Пять из них получили статус масштабного.