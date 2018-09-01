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Около восьмидесяти экспертов примут участие в выставке "Сургут. Нефть и газ-2018"

Общество, 09:02 12 сентября 2018

Сургут.Нефть и газ во Вконтакте | Фото: Сургут.Нефть и газ во Вконтакте

Международная специализированная выставка "Сургут. Нефть и газ-2018" пройдет в Сургуте 26-28 сентября, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Участниками мероприятия станут около 80 экспонентов, которые представят отечественное и зарубежное оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, строительства и ремонта магистральных трубопроводов, энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса, промышленные технологии для автоматизации производства, системы связи, строительную, дорожную, автомобильную спецтехнику и многое другое.

В числе тематик выставки – "Добыча и переработка нефти и газа", "Производство и поставка нефтегазопромыслового и бурового оборудования", "Разработка, изготовление и поставка оборудования для строительства и ремонта магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита от коррозии", и другие.

В деловую программу мероприятия включены семинары и презентации, в рамках которых состоится обсуждение актуальных тем и вопросов нефтегазового комплекса.

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# выставка , нефть , ХМАО-Югра

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