Около восьмидесяти экспертов примут участие в выставке "Сургут. Нефть и газ-2018"

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Международная специализированная выставка "Сургут. Нефть и газ-2018" пройдет в Сургуте 26-28 сентября, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Участниками мероприятия станут около 80 экспонентов, которые представят отечественное и зарубежное оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, строительства и ремонта магистральных трубопроводов, энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса, промышленные технологии для автоматизации производства, системы связи, строительную, дорожную, автомобильную спецтехнику и многое другое.

В числе тематик выставки – "Добыча и переработка нефти и газа", "Производство и поставка нефтегазопромыслового и бурового оборудования", "Разработка, изготовление и поставка оборудования для строительства и ремонта магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита от коррозии", и другие.

В деловую программу мероприятия включены семинары и презентации, в рамках которых состоится обсуждение актуальных тем и вопросов нефтегазового комплекса.