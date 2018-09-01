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Москвичи научат тюменцев продвигать события в СМИ и соцсетях

Общество, 08:51 12 сентября 2018

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Эксперты из Москвы расскажут тюменцам, как создавать успешные проекты, научат продвигать свои события в СМИ и соцсетях, а также раскроют секреты эффективной презентации с 12 по 14 сентября, сообщает мультицентр "Моя территория".

Каждый день с 18 часов 30 минут до 21 часа будут проходить лекции и мастер-классы от федеральных и региональных спикеров от конкурса “Моя идея”.

Медиа-продюсер, журналист и digital-директор фестиваля “Усадьба Jazz” Анна Зейман расскажет, как за два дня организовать событие на 28 тыс. человек, объяснит, как достучаться до своей аудитории в эпоху высокой конкуренции в Event-индустрии.

Как перестать гоняться за подписчиками и начать формировать сообщество, почему искренность лучше тысячи SMM-специалистов объяснит креативный продюсер издательского дома "Комитет" (tjournal.ru, vc.ru, dtf.ru), издатель и сооснователь тюменской городской интернет-газеты "Нефть" Федор Карнаков.

Тех, кто хочет научиться успешно презентовать свою идею организаторы приглашают на встречу с консультантом-практиком по эффективной коммуникации и психологии общения Дарьей Медыниной.

Посетить лекции и мастер-классы могут бесплатно все желающие. Чтобы стать слушателем программы достаточно подать заявку на сервисе быстрой регистрации. Можно выбрать для посещения один блок, а можно прослушать все три.

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# Москва , мультицентр Моя территория , соцсети , эксперты

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