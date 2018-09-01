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Российские оружейники соберутся на форум в Ижевске

Общество, 09:13 12 сентября 2018

forum.guns.ru | Фото: forum.guns.ru

I Форум оружейников России в Ижевске 18 и 19 сентября организуют правительство Удмуртии и Министерство промышленности и торговли России, сообщает Минпромторг. Форум станет частью праздничных мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику работников оборонной промышленности, который отмечается 19 сентября.

"Перед оборонно-промышленным комплексом страны поставлена серьезная задача – к 2030 году выйти на долю производства гражданской продукции в 50%. Форум оружейников России станет одной из ключевых площадок для обмена опытом, обсуждения действующих программ поддержки диверсификации и повышения конкурентоспособности гражданской продукции", - отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Ключевыми темами форума станут повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий ОПК.

Подробности здесь.

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