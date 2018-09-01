Тюменец вошел в десятку лучших лесных пожарных России

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Тюменец Дмитрий Мацынин вошел в первую десятку конкурса "Лучший лесной пожарный 2018" в учебно-тренировочном комплексе в Софрино Московской области с 3 по 6 сентября, сообщает департамент леснрго комплекса Тюменскйо области.

В четвертом Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший лесной пожарный – 2018" участвовали представители из 26 регионов страны.

По результатам испытаний Дмитрий Мацынин вошел в первую десятку всероссийского конкурса. В 2017 году он занял 23 место. Как отметили организаторы, конкуренция за право стать "Лучшим лесным пожарным России 2018 года" была высокой. Конкурсанты имели ярко выраженные бойцовские качества, опыт ликвидации сложных, крупных, горных лесных пожаров в экстремальных погодных условиях.

Конкурсные этапы включали в себя проверку знаний в области законодательства, ориентирование на местности, способы и методы тушения пожаров и соревнования по спортивному многоборью. В год волонтера в России впервые участие в конкурсе приняли добровольные лесные пожарные, имеющие специальную подготовку и опыт тушения травяных и лесных пожаров.

Инспекторы государственной пожарной охраны регулярно проходят учения, отрабатывая технику тушения огня, поддерживая себя в хорошей физической форме. Результат – высокие показатели оперативности тушения. 95 % лесных пожаров были потушены в первые сутки. В Тюменской области с 27 апреля произошло 123 пожара, это ниже средних показателей за пять лет.