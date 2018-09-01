В Тобольске выберут лучшую пару года

| Фото: Газета "Территория первых" | Фото: Газета "Территория первых"

Прием заявок на городской конкурс "Лучшая пара года" стартовал в Тобольске. Принять в нем участие могут молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет.

Конкурс состоит из двух этапов. В рамках заочного тура семьи готовят портфолио семьи и участвуют в конкурсе "Два сапога – пара". На втором этапе участники представят визитку "Семейные ценности" и покажут творческий номер. Кроме победителей, члены жюри выберут самую творческую, дружную, любящую, оригинальную, смелую, обаятельную и веселую семью.

"Конкурс проводится в 11 раз. За это время в нем приняли участие более 60 пар Тобольска. Лучшие пары города становились победителями областных и всероссийских конкурсов", - отметила специалист городского комитета по делам молодежи Надия Калабина.

Заявки на участие и портфолио принимаются до 17 сентября по адресу 4 мкр., стр. 55. Телефон для справок - 24-45-89. Финал конкурса состоится 6 октября в ночном клубе "Чердак".

Евгений Новоселов