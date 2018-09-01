В Тюменской области от гриппа привили более сорока тысяч человек

| Фото: minzdravao.ru | Фото: minzdravao.ru

351 житель областной столицы бесплатно привит от гриппа в палатках здоровья, которые развернулись в рамках фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября. В их числе - люди старшего возраста и молодые горожане, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Между тем в населенных пунктах региона продолжается плановая вакцинация против гриппа. Ожидается, что будут привиты до 45% жителей юга Тюменской области. Прививки должны получить около 75% человек из группы риска - люди с хроническими заболеваниями, дети, беременные женщины, пожилые люди, медицинские работники и специалисты сферы образования.

По данным департамента здравоохранения, вакцинопрофилактику жителей региона проводят отечественным препаратом "Совигрипп", который содержит все актуальные штаммы вируса в этом эпидсезоне. В регион поступили 175,2 тыс. доз вакцины для детей и 490 тыс. доз для взрослых. Привиты более 40 тыс. человек.

В департаменте здравоохранения отметили, что неизвестных типов гриппа в Тюменской области не ожидается.

Татьяна Ковалева