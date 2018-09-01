Соцработники на Урале изучают язык жестов

| Фото: rcnk.gr | Фото: rcnk.gr

Язык жестов изучают работники социальной сферы Свердловской области. Обучение специалистов проходит в областном центре реабилитации инвалидов в рамках программы "Доступная среда", сообщает правительство региона.

"Учебная программа состоит из шести дисциплин: введение в специальность; социально-правовой статус жестового языка глухих, правовые аспекты деятельности переводчика русского жестового языка в Российской Федерации; профессиональная этика переводчика; теория и практика жестового языка; сурдопедагогика; субъектно-ориентированный подход при работе с лицами с ОВЗ", - рассказала преподаватель, переводчик русского жестового языка Татьяна Ильичева.

Педагог также отметила, что жестовый язык - очень сложный, и те ученики, которым удается им овладеть, должны гордиться собой.

"Обучение проходит ежегодно, однако впервые в этом году в группе обучающихся специалисты из детских реабилитационных учреждений и психоневрологических интернатов. Всего около 40 человек", - пояснили в Областном центре реабилитации инвалидов.

Добавим, что программа "Доступная среда" была утверждена еще в 2014 году. В 2017 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, увеличивающее объем средств на создание доступной среды для инвалидов. На мероприятия по созданию доступной и комфортной среды будет направлено 447,7 млн рублей из областного и федерального бюджетов.