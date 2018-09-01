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Стихии земли, огня, воздуха и воды прокатились по тюменской набережной  

Общество, 13:49 11 сентября 2018

ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР | Фото: ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Во второй раз состоялся в Тюмени тематический велопарад "Леди на велосипеде". Более 60 жительниц областного центра приехали на набережную в образах четырех стихий: земли, огня, воздуха и воды.

Самой юной участнице костюмированного велофестиваля исполнилось всего пять месяцев, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр. Тюменки заранее готовили костюмы и украшали велосипеды, чтобы побороться за победу более чем в 10 номинациях.

За "Лучший образ" 1-е место завоевала Галина Гавриш, которая олицетворяла собой "Воздух", 2-е место заняла Евгения Биткова в образе "Воды", 3-е разделили между собой Динара Ивашкевич также в образе "Воды" и Ольга Григорьева в цветочном образе.

В номинации "Лучший образ среди юных леди" выиграла Мария Симонова, на ступеньках призеров оказались Елизавета Иванова и Анжелика Попова. Все девочки представляли собой стихию "Земли" и были настоящими маленькими феями цветов.

Приз за "Лучшее оформление велосипеда" уже второй год подряд выиграла Наталья Борисова – в это раз девушка была в огненном образе.

В номинации "Мама и дочка" снова несколько победительниц: Дарья и Варвара Сарапульцевы в образе тучек и Ирина, Арина и Аня Мокрецовы, которые уже второй раз принимают участие в велопараде и выигрывают в этой номинации.

Победительницы в номинациях получили подарки от партнеров мероприятия, а все участницы – памятные призы.

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# велосипедисты , набережная

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