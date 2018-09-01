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Зеленые уголки появились в различных районах Тюмени

Общество, 16:32 11 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые зеленые уголки появились в Тюмени в рамках программы благоустройства за лето 2018 года. Все они разной площади, которой достаточно, чтобы создать пространства для отдыха жителей близлежащих домов.

Территория у домов 39 и 45 на ул. Олимпийской долгое время была необустроенной, сообщает администрация города. В начале 90-х, когда здесь вводили в эксплуатацию телефонную станцию, подрядчик ограничился тем, что заасфальтировал дорожки и разбил газон. После дождя и при таянии снега территорию заливало водой, что доставляло неудобства жителям. Люди неоднократно писали письма с просьбами сделать здесь зеленый уголок, расширить тротуар, обустроить газон, высадить деревья и кустарники.

Подрядчик приступил к работам в июне. Рабочие выложили тротуарной плиткой 80% дорожек, подготовили место для высадки деревьев. Вдоль дорожек будут установлены фонари и лавочки.

Другой зеленый уголок в Восточном округе появится на ул. Моторостроителей, 2, к. 2. За годы жильцы здешних многоэтажек проложили удобные для них тропы к остановкам и социальным учреждениям через обширный газон.

Естественно, территория нуждается в благоустройстве. Подрядчик завез сюда необходимые материалы и приступил к реконструкции. К середине октября все работы на этой территории должны быть завершены.

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# благоустройство , озеленение

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