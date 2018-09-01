В Тюмени откроется новый гемодиализный медицинский центр

| Фото: volbusiness.ru | Фото: volbusiness.ru

120 человек сможет принять новый медицинский центр гемодиализа, который откроется в Тюмени на ул. Дамбовской, 65 12 сентября в 12 часов, сообщает НКО "Щит милосердия".

В Тюмени в гемодиализе нуждаются более 400 человек. Пациенты с хронической почечной недостаточностью, которые давно ждали открытия подобного учреждения, принимали участие на всех этапах реализации проекта – давали советы по выбору места расположения, делились рекомендациями по оснащению центра.

"Открытие центра во многом - результат их деятельности, ведь это первый медцентр в России, построенный по инициативе пациентов", – рассказал председатель правления межрегиональной ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Валерий Шило.

Специалисты организации "НефроМед", учитывая пожелания пациентов, полностью обеспечили оснащение диализного центра. Лечение будет проводиться на высококачественных аппаратах немецкой компании B.Braun.

Куратором проекта по открытию центра гемодиализа выступила НКО "Щит милосердия", которая занимается улучшением качества медицинского обслуживания с 2016 года.