В Тюмени пройдет концерт хоровой капеллы России

Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова выступит в тюменской филармонии 30 сентября. Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств России Геннадий Дмитряк.

Как рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, вместе с капеллой на сцену выйдет Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Шестакова, а также солист Михаил Бирюков (бас).

Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова – всемирно известный российский хоровой коллектив, один из старейших художественных коллективов Москвы. Его история восходит к периоду расцвета русского искусства на рубеже XIX–XX веков.

Судьбоносным событием в истории коллектива стало назначение в 1958 году на должность его руководителя Александра Юрлова (1927–1973). В 1960-х годах под началом выдающегося хормейстера капелла выдвигается в ряды лучших музыкальных коллективов страны. Хор многие годы сотрудничает с прославленными русскими композиторами - Свиридовым и Шостаковичем, становится первым исполнителем сочинений Рубина и Щедрина. Александру Юрлову принадлежит заслуга возрождения традиции концертного исполнения русской духовной музыки, которая в советские годы находилась под суровым запретом.

С 2004 года капеллу возглавляет Геннадий Дмитряк – народный артист России, профессор, один из ведущих российских хоровых и оперно-симфонических дирижеров. Музыкант большой творческой энергии, глубоко и искренне преданный делу развития русского вокально-хорового искусства, Геннадий Дмитряк сегодня решает сложнейшие исполнительские задачи, представляя с капеллой новейшие сочинения вокально-симфонической и хоровой музыки, выступает инициатором уникальных творческих проектов.

Под его началом капелла стала организатором музыкальных фестивалей "Кремли и храмы России", "Любовь святая", возрождающих традиции просветительских вокально-хоровых концертов. Вклад дирижера в развитие отечественной культуры отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, высокой наградой Русской Православной Церкви – орденом святого благоверного князя Даниила Московского.

Став практически универсальным инструментом для исполнения сочинений самых разных стилей и композиторских школ, капелла сегодня восхищает отечественных и зарубежных слушателей тонкой звукописью, многотембровой красочностью, чарующей силой звучания в сочетании с виртуозным мастерством.

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Билеты на концерт можно приобрести в кассах тюменской филармонии или на сайте.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.