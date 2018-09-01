Ишимцев призывают пройти онкоскрининги и защитить себя от рака

Фото пресс-службы ГБУЗ ТО "ОБ №4" (г. Ишим) | Фото: Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОБ №4" (г. Ишим) Фото пресс-службы ГБУЗ ТО "ОБ №4" (г. Ишим) | Фото: Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОБ №4" (г. Ишим)

70 новых случаев злокачественных новообразований выявили врачи областной больницы № 4 в результате проведенных онкоскринингов с начала 2018 года.

В Ишиме и Ишимском районе зарегистрировано 36 случаев онкозаболеваний, в Абатском -16, в Викулово -12, в Армизонском - 4, в Сорокинском и Бердюжском районах – по одному случаю. Еще 316 человек взяты на учет с подозрением на рак. Сейчас они проходят дополнительное обследование и лечение.

Самое большое количество положительных результатов на онкологию, 22, показал анализ крови на простатический специфический антиген у мужчин. При проведении компьютерной томографии легких у 21 человека подтвердились онкозаболевания органов дыхания. В результате маммографического обследования у 13 женщин выявили рак молочной железы. 10 человек узнали о наличии у них опухоли в желудочно-кишечном тракте после проведения фиброгастродоуденоскопии. Скрининговые исследования на рак репродуктивной системы с помощью ультразвукового исследования тоже дали свои плоды: у трех женщин диагностировали рак. Еще одну опухоль обнаружил фельдшер при доврачебном осмотре женщины.

По информации пресс-службы лечебного учреждения, онкоскрининги доступны каждому, проводятся бесплатно и направлены на выявление бессимптомного рака, то есть на начальных этапах. Это дает человеку шанс вовремя начать лечение и избавиться от этого страшного недуга.

"При любом походе в больницу вы можете пройти кабинеты раннего выявления заболеваний, где фельдшеры проведут полноценный осмотр. При подозрении на какое-либо заболевание направят к нужному специалисту. Не нужно ждать боли, нужно проверяться пока ничего не беспокоит", - подчеркнула руководитель пресс-службы Ишимской областной больницы № 4 Жанна Стрижак.

Инна Кондрашкина