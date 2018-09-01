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Магистрант ТюмГУ стал четвертым на всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам

Спорт, 09:57 12 сентября 2018

с личной страницы Даниила Юффы "ВКонтакте" | Фото: с личной страницы Даниила Юффы "ВКонтакте"

Магистрант Финансово-экономического института ТюмГУ, международный гроссмейстер Даниил Юффа стал четвертым на мемориале Игоря Курносова – этапе Всероссийских соревнований "Рапид Гран-при России" по быстрым шахматам в Челябинске, сообщает ТюмГУ.

В соревнованиях участвовали более 200 шахматистов из России, Чехии и Украины, в том числе около 40 международных гроссмейстеров.

"В середине дистанции я нащупал свою игру и не без доли везения вышел на партию за чистое лидерство в восьмом туре с будущим победителем турнира Владиславом Артемьевым, - делится Даниил Юффа. - Владислав сыграл очень грамотно и наказал меня за неоправданный риск. Две ничьи в последних двух турах с молодыми гроссмейстерами Чигаевым и Опариным (первый из которых – новоиспеченный тюменец) позволили мне занять четвертое место".

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# Даниил Юффа , ТюмГУ , шахматы

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