Таланты начинающих тюменских сочинителей помогут раскрыть в авторской студии "Верешок"

| Фото: memoirevision.com | Фото: memoirevision.com

На тематические мастер-классы, литературные игры, творческие гостиные приглашают литературно одаренных ребят и любителей книг в детскую авторскую студию "Верешок". Бесплатные занятия будут проходить в первое и третье воскресенье каждого месяца, начиная с 16 сентября, кроме каникул, в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14), сообщают организаторы.

Бессменный руководитель авторской студии – тюменская поэтесса Антонина Маркова, член Союза писателей России, которая работает с юными сочинителями более 20 лет.

Ребят ждут непринужденное общение, знакомство с новыми книгами, писателями, интересными людьми, а также возможность поделится своим творчеством. Они будут не просто читать и сочинять, но и лепить пластилиновые сказки, разгадывать загадки и отвечать на вопросы викторин, рисовать придуманных героев и писать письма любимым персонажам литературных произведений.

Неформальное общение на занятиях способствует не только сочинительскому росту, но и успехам на уроках литературы и русского языка в школе. Творческое пространство ребенка расширяется за счет участия в литературных конкурсах, встречах с профессионалами, экскурсий в редакции, издательства, музеи, радио- и телестудии. Стало доброй традицией рекомендовать лучшие работы для публикации на страницах периодической печати или в коллективных сборниках.

В основном завсегдатаями студии становятся школьники среднего звена, но среди воспитанников есть и дошкольники, и старшеклассники. Главное – любовь к русской словесности.