Об уникальной внутриутробной операции рассказали в эфире передачи "Здоровье" на Первом канале

Фото пресс-службы ФЦН | Фото: Фото пресс-службы ФЦН | Фото:

Уникальная внутриутробная операция, проведенная в мае 2018 года тюменскими и екатеринбургскими врачами под руководством главного врача Федерального центра нейрохирургии (Тюмень), заведующего кафедрой Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессора Альберта Суфианова, стала темой сюжета телепередачи "Здоровье" Елены Малышевой на Первом канале. Программа вышла в эфир 9 сентября.

Напомним, операцию провели в Екатеринбурге на 28 неделе беременности внутриутробно ребенку с диагнозом "Гидроцефалия". Патология развивалась стремительно. Врачам предстояло восстановить нормальную циркуляцию спинномозговой жидкости. В противном случае ребенок мог погибнуть или родиться инвалидом.

Эта операция стала первой в опыте российских врачей и второй внутриутробной операцией в мире. По словам Альберта Суфианова, этот случай открыл целое направление стандартных нейрохирургических операций, которые будут помогать малышам внутриутробно.

"Чем раньше мы начнем лечить заболевание центральной нервной системы, тем лучше результаты, восстановление, меньше неврологического дефицита. Сейчас специалисты возлагают большие надежды на внутриутробную нейрохирургию. Я рад, что в моей практике произошло еще одно открытие. К этому я шел всю жизнь", - признается профессор.

Спустя два месяца после операции на свет появился мальчик, которого назвали Ярославом. Мама малыша, Анна, вышла на связь со студией из города Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа и поблагодарила врачей за помощь.

"Огромное спасибо врачам, которые провели эту операцию, спасли нашего ребенка и поддерживали меня. Спасибо за результат и за то, что были честными, на каждом этапе рассказывали мне, что происходит", - отметила она.

В съемках передачи приняли участие акушеры-гинекологи из Екатеринбурга, вошедшие в операционную бригаду, кандидаты медицинских наук Наталья Косовцева и Татьяна Маркова, которые рассказали подробности проведенной операции.

"Удивительно, но сложнейшая операция была проведена без разрезов, эндоскопически, через крошечные проколы. Профессор Альберт Суфианов специально выезжал из Тюмени в Екатеринбург, чтобы провести операцию. Здорово, что такие высокие технологии есть не только в столице, но и в других городах", - отметила ведущая Елена Малышева, добавив, что Альберт Акрамович не смог принять участие в программе, поскольку в этот день проводил очередную сложную операцию.

Посмотреть сюжет можно по ссылке.