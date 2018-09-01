На поддержку реального сектора экономики из областного бюджета в первом полугодии направлено около шести миллиардов рублей

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Почти 6 млрд рублей в первом полугодии 2018 года направлено в Тюменской области на поддержку реального сектора экономики. Об этом на заседании комитета областной думы по экономической политике и природопользованию сообщила заместитель губернатора, директор департамента финансов Тюменской области Татьяна Крупина.

"Из 5 миллиардов 800 миллионов рублей, направленных на поддержку реального сектора экономики, 1,5 миллиарда – это поддержка агропромышленного комплекса региона, - отметила она. - На развитие животноводства направлено 488 миллионов рублей. По итогам полугодия мы имеем рост к уровню прошлого года по производству и надоям молока, по поголовью скота, а также реализации скота и птицы. При поддержке бюджета приобретено 233 головы племенного скота молочного направления".

Объем государственной поддержки растениеводства, по данным департамента, составил 717 млн рублей. 13 предприятий обновили парк сельхозтехники, современным оборудованием оснащается завод по переработке картофеля, проводится модернизация животноводческих помещений, устанавливается новое технологическое оборудование в рамках реализации инвестиционного проекта по реконструкции птицефабрики Боровская.

Всего в первом полугодии 2018 года в областной бюджет поступило в виде доходов более 90 млрд 831 млн рублей, или 68% годового плана. Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль организаций – 73% и налог на доходы физических лиц – 13%. Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за первое полугодие 2018 года составило более 63 млрд 520 млн рублей, или 77% к годовому плану.

Поступление налога на доходы физических лиц составило более 11 млрд 711 млн рублей, или 54% к утвержденному годовому плану.

Расходы областного бюджета в первом полугодии 2018 года профинансированы на сумму более 59 млрд рублей.

"На финансирование социальной сферы направлено более 35 миллиардов 871 миллионов рублей, или 61% общих расходов областного бюджета, - сообщила Татьяна Крупина. - Из них 12 миллиардов - на образование. На подготовку школ к новому учебному году направлено 5 миллиардов рублей. Проведен ремонт 459 образовательных учреждений".

7 млрд рублей в первом полугодии составили расходы на здравоохранение. Из них, по словам заместителя губернатора, 859 млн – на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, услугами которой воспользовалось более 6 тыс. жителей региона.

1 млрд 600 млн из областного бюджета в первом полугодии было направлено на развитие жилищного строительства. 812 семей улучшили свои жилищные условия.

Борис Олейник