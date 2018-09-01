ТюмГУ вошел в Топ-10 рейтинга Потанинского фонда

| Фото: Минобр РФ | Фото: Минобр РФ

Седьмое место занял Тюменский госуниверситет в Топ-10 Потанинского рейтинга по итогам 2017/18 учебного сезона, сообщает вуз.

В лидерах рейтинга - университеты с развитой инфраструктурой, которая позволяет системно информировать студентов и преподавателей о новых возможностях для самореализации, вовлекать их в междисциплинарные и социально значимые проекты и создавать условия для развития человеческого капитала.

Рейтинг высших учебных заведений по версии Благотворительного фонда Владимира Потанина включает 75 высших учебных заведений, участвующих в стипендиальной программе Владимира Потанина. При подготовке рейтинга фонд использует статистические показатели участия университетов в конкурсах стипендиальной программы Владимира Потанина, преследуя в том числе и утилитарную цель – ежегодную ротацию вузов – участников программы.

"Мы стараемся использовать максимально объективные источники данных. А привлечение независимых экспертов позволяет делать рейтинг более объективным в субъективной ситуации. Мы проводим исследования и фокус-группы, чтобы понимать, что происходит в сегменте образования, – это необходимо, чтобы конкурс оставался актуальным", – отметила директор фонда Оксана Орачева.

Рейтинг составляется с 2004 года и представляет независимую оценку качества образования в университетах. В его основе – не только академические показатели, но также анализ потенциала вузов в развитии регионов и изучение внутриуниверситетской среды, которая стимулирует к профессиональному и личностному росту.

Напомним, в этом году стипендиатами Благотворительного фонда стали 10 магистрантов ТюмГУ и по количеству победителей ТюмГУ входит в Топ-15 вузов России.