Тотальный диктант-2019 пройдет 13 апреля

| Фото: https://totaldict.ru/ | Фото: https://totaldict.ru/

Тотальный диктант-2019 пройдет 13 апреля, сообщают организаторы.

"13 апреля 2019 года более 200 тысяч участников сядут за парты и добровольно напишут диктант. Для нас особенно важно показать, что писать грамотно — это модно, и помочь тем, кто желает подтянуть свои знания или вспомнить правила. Тотальный диктант — это праздник русского языка, возможность проверить себя и выявить пробелы в орфографии и пунктуации. Мы хотим, чтобы у каждого была возможность совершенствовать свои знания не только раз в году. Поэтому мы проводим очные курсы, онлайн-школу, а также создали онлайн-курс “Никогда не пиши "ни когда"”, к которому может присоединиться любой желающий", — рассказывает директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Онлайн-курс "Никогда не пиши “ни когда”" стартовал летом 2018 года. За это время освоить всю программу успели 10 тыс. человек, курс запускался дважды.

Теперь, чтобы участники планомерно подготовились к диктанту, стартует третий поток: с 8 сентября на сайте проекта totaldict.ru можно стать студентом онлайн-курса: 28 тем, 4 модуля, по одному орфографическому или пунктуационному правилу на каждый урок. Онлайн-курс можно пройти как на официальном сайте диктанта, так и на образовательной платформе Stepik.

В штабе акции уже идет активная подготовка к предстоящему 16 диктанту. Скоро начнут подавать заявки претенденты на звание "Столица Тотального диктанта". А в октябре-ноябре откроется голосование за города-номинанты на сайте проекта.

Напомним, столицей Тотального диктанта в 2018 году стал Владивосток, куда отправилась автор текста Гузель Яхина, чтобы лично продиктовать текст жителям приморской столицы. В 2019 году автор тоже поедет в новую столицу диктанта; а кто именно примет эстафету от Гузель Яхиной, станет известно осенью.