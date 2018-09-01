В Тюменской области выросли объемы малоэтажного строительства жилья

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Рынок жилья в Тюменской области сбалансирован, застройщики ориентируются на объемы строительства, которые будут востребованы покупателями новостроек. Об этом на заседании комитета областной думы по экономической политике и природопользованию сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, который выступил с информацией о реализации государственной программы "Развитие жилищного строительства" до 2020 года.

В 2017 году в Тюменской области введено в эксплуатацию почти 1 млн 420 тыс. кв. м жилья. В планах 2018 года – ввод в эксплуатацию 1 млн 250 тыс. кв.м жилья. И это снижение – обоснованное, поскольку на рынке региона присутствует достаточное количество предложений, чтобы обеспечить потребности населения в жилье.

"Хочется отметить, что в регионе серьезно вырос процент ввода малоэтажного жилья, - отметил Сергей Шустов, - Если в 2016-2017 годах – это было около 45 процентов, то в 2018 это уже составляет около 60 процентов. Малоэтажное строительство существенно растет".

Сергей Шустов отметил, что программа остается социально ориентированной и основные ее направления - это обеспечение граждан льготных категорий: "Это у нас предоставление земельных участков под индивидуальное строительство с полной инженерной подготовкой для многодетных семей, приобретение жилья для детей-сирот, и конечно, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья".

Первый этап программы ликвидации аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, в Тюменской области, по данным главного управления строительства, завершен на восемь месяцев раньше установленного президентом срока - 31 декабря 2016 года.

"Людям, проживающим в домах, признанных аварийным на 1 января 2012 года, предоставлено новое жилье, - отметил Сергей Шустов. – Сейчас руководитель региона поставил задачу на следующие пять лет: ликвидировать жилой фонд, призванный аварийным после 1 января 2012 года".

На 1 сентября 2018 года аварийный жилищный фонд в регионе насчитывает 267 тыс. кв. метров – это 915 многоквартирных домов, 6 тыс. 800 жилых помещений, в которых проживает более 16 тыс. человек. Из них 242 тыс. кв. метров необходимо расселить на счет бюджета, 25 тыс. – это задача застройщиков в рамках договора о развитии застроенных территорий, заключенных с администрацией Тюмени.

Члены комитета областной думы по экономической политике и природопользованию рекомендовали правительству региона уделить особое внимание мерам, направленным на стимулирование жилищного строительства, путем вовлечения земельных участков, находящихся в федеральной собственности, выделению бюджетных средств на инженерное обеспечение площадок под строительство жилья, создание условий для реализации инвестиционных проектов по модернизации и вводу новых мощностей в сфере производства строительных материалов.

Борис Олейник