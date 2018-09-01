Югорский лесной форум открылся в Ханты-Мансийске
Югорский лесной форум открылся в Ханты-Мансийске 12 сентября, сообщает правительство ХМАО-Югры.
Мероприятие приурочено ко Дню работников леса, который отмечается 16 сентября. В рамках мероприятия состоятся совет лесничих Югры, высадка аллей лесоводов и лесничих, выставки специализированной лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования, "Годичное кольцо. Год 2018" и "Лесная поляна – дары леса", конкурсы профессиональных навыков пожарных, операторов многооперационных валочных машин и форвардеров.
Завершится форум "лесным собранием", принятием молодыми сотрудниками присяги лесничего, награждением ветеранов лесной отрасли, лучших специалистов лесного хозяйства и победителей профессиональных конкурсов.