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Югорский лесной форум открылся в Ханты-Мансийске

Общество, 14:43 12 сентября 2018

rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

Югорский лесной форум открылся в Ханты-Мансийске 12 сентября, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Мероприятие приурочено ко Дню работников леса, который отмечается 16 сентября. В рамках мероприятия состоятся совет лесничих Югры, высадка аллей лесоводов и лесничих, выставки специализированной лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования, "Годичное кольцо. Год 2018" и "Лесная поляна – дары леса", конкурсы профессиональных навыков пожарных, операторов многооперационных валочных машин и форвардеров.

Завершится форум "лесным собранием", принятием молодыми сотрудниками присяги лесничего, награждением ветеранов лесной отрасли, лучших специалистов лесного хозяйства и победителей профессиональных конкурсов.

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# лесничие , форум , Югра

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