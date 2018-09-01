Тоболякам покажут оперетту "Мистер Икс"

| Фото: Московская оперетта | Фото: Московская оперетта

Солисты Московского театра оперетты представят постановку "Мистер Икс" в тобольском ДК "Синтез" 26 сентября.

Оперетта "Мистер Икс" о любви светской дамы и циркового артиста, с романтической тайной в прошлом. Красочные декорации, яркие костюмы, мастерская игра, замечательные голоса артистов и неумирающая музыка Имре Кальмана

Зритель получит заряд положительной энергии, наблюдая за парой Мари и Тони, забавными Каролиной и Пеликаном и сопереживая обаятельной Теодоре и загадочному Мистеру Икс. "Снова туда, где море огней", — красивая и поучительная история о любви, наполненная шутками, танцами и знаменитыми мелодиями, сообщает пресс-служба театра.