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Сильный ветер обещают синоптики тюменцам

Общество, 17:38 12 сентября 2018

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Сильный ветер порывами до 18 м\сек. прогнозируют синоптики на территории Тюмени на 13 и 14 сентября, сообщает городской Единый центр оперативного реагирования.

13 сентября ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный и юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 5-7 градусов, днем плюс 18- 20 градусов.

14 сентября ночью дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, северо-западный, 8 – 13 м/с, днем порывы до 18 м/с, температура ночью плюс 10 - 12 ˚С, днем плюс 18 - 20 градусов.

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# ветер , Единый центр оперативного реагирования , погода

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