Творческие студии ТИУ объявили набор дизайнеров и моделей

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Поиск новых дизайнеров и моделей объявили театры нетрадиционной моды ArtShape и MakeArt Тюменского индустриального университета, сообщает пресс-служба вуза.

Театр MakeArt – лауреаты международного молодежного архитектурно-художественного фестиваля "Золотая АрхИдея", неоднократные участники и победители региональных конкурсов и фестивалей. На эко-фестивале "Эко-стиль" коллектив был отмечен специальным призом департамента недропользования и экологии Тюменской области.

Награды команды ArtShape включают победу в конкурсе "Студенческий подиум. Новый взгляд", золотой приз областного фестиваля "Студенческая весна" и диплом лауреата Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Осенью 2017 года театр ездил в Москву, где принял участие в международных конкурсах-фестивалях "Родная страна" и "Просторы искусства". Труды ArtShape получили высокие оценки жюри и принесли команде дипломы 1 и 2 степени.

Всех желающих присоединиться к миру моды ждут 18 сентября в 19 часов по адресу ул. Луначарского, 2 (аудитория 380). По всем вопросам обращаться к Алисе Коловой по телефону 8(906)821-89-09.