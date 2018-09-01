  • 12 сентября 201812.09.2018среда
  • USD69,9744
    EUR81,3942
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер юго-западный

Роспотребнадзор: около четырех миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Общество, 17:27 12 сентября 2018

www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Около 4 млн человек сделали прививку от гриппа на первой неделе сентября, сообщает Роспотребнадзор.

Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 г. планируется привить более 70 млн человек.

За счет средств, выделенных из федерального бюджета, прививки проводят населению из групп высокого риска: детям с 6 месяцев, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам призывного возраста, медицинским работникам, работникам образования и других профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок. Ежегодно на закупку вакцин и иммунизацию населения дополнительно выделяются средства из региональных бюджетов, привлекаются средства работодателей.

Создание прочного коллективного иммунитета позволяет существенно снижать интенсивность эпидемического процесса гриппа и бремя его социально-экономических последствий.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , грипп , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:11 12.09.2018Тюменская филармония готовит сюрпризы к юбилейному сезону
18:00 12.09.201813 сентября - события дня
17:49 12.09.2018От тюменцев ждут предложений по благоустройству парка Заречный
17:38 12.09.2018Сильный ветер обещают синоптики тюменцам