Тюменская филармония готовит сюрпризы к юбилейному сезону

Андрей Чувашов | Фото ИА "Тюменская линия" Андрей Чувашов | Фото ИА "Тюменская линия"

Шесть и ноль – цифры, которые станут символами 60-го концертного сезона тюменской филармонии в 2018-2019 годах, заявил директор учреждения культуры Андрей Чувашов.

По его словам, лозунг "Музыка 6.0" каждый будет для себя трактовать по-своему. "Это будет такой символизм в течение всего сезона. Ряд концертных событий будет строиться вокруг цифр шесть и ноль. У нас много вариантов, но не буду раскрывать интригу", - сказал Андрей Чувашов.

К примеру, 14 февраля состоится "Концерт за 60 минут", на котором артисты объединят сердца 60 слушателей в зале им. Ю. Гуляева. Планируется шесть юбилейных дат, в том числе отпразднуют круглые даты коллектив "Зори Тюмени" и маэстро Антон Шароев. Филармония проведет шесть фестивалей: "Алябьевская осень", "Рождественский фестиваль", "Лето в Тобольском кремле", фестивали Дениса Мацуева, Валерия Гергиева и Владимира Спивакова.

Творческий сезон стартует 21 сентября. Открытие 60-го концертного сезона ознаменуется выступлением Тюменского филармонического оркестра, солировать в котором будет Дмитрий Маслеев (фортепьяно). "Артист с успехом показал себя во время 59-го концертного сезона филармонии во время гастролей по России с Тюменским филармоническим оркестром. Он выразил желание открыть сезон вместе с нашими музыкантами", - пояснил Андрей Чувашов.

В программе представят серенаду для струнного оркестра и симфоническую фантазию "Франческа да Римини" Петра Чайковского, а также "Рапсодию на тему Паганини" Сергея Рахманинова. А накануне открытия сезона, 17 сентября, Тюменский филармонический оркестр выступит в Тобольске на закрытии V Транссибирского арт-фестиваля Вадима Репина.

Лина Орлова