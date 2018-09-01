Вспышки менингита в Тюмени нет, заверили специалисты

| Фото: www.tokb.ru | Фото: www.tokb.ru

15 человек с подозрением на менингит находятся в отделении Областной клинической инфекционной больницы в Тюмени, сообщил департамент здравоохранения со ссылкой на лечебное учреждение.

"На данный момент в отделении с подозрением на менингит находится около 15 человек, диагноз пока лабораторно не подтвержден. Больница в целом рассчитана на 201 пациента по разным профилям", - говорится в сообщении медучреждения.

Опровергая слухи о вспышке болезни, в департаменте здравоохранения пояснили, что пациенты поступили в отделение не одновременно и не из организованных коллективов - ни из детских, ни из взрослых.

По данным Областной клинической инфекционной больницы в Тюмени обращаемость по поводу менингита ниже среднего уровня для данного времени года. Всего с начала 2018 года к настоящему дню подтверждены 213 энтеровирусных инфекций, из них случаев менингита - 27%.