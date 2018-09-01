Тюменцы вернулись с серебром чемпионата мира по игре "Что? Где? Когда?"

| Фото: со страницы Интеллектуального движения Тюменской области во ВКонтакте | Фото: со страницы Интеллектуального движения Тюменской области во ВКонтакте

Второе место заняла команда тюменца Вадима Тюшкевича на чемпионате мира по игре "Что? Где? Когда?" среди любителей, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Интеллектуальные соревнования состоялись на Кипре. Участие в турнире приняли 38 команд из России, Швеции, Кипра, Мальты, Ирландии, Израиля, Беларуси, Литвы и Украины. Ведущим стал приглашенный гость - магистр интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", четырехкратный обладатель приза "Хрустальная сова" Максим Поташев.

Тюменцы отстали от победителей на один взятый вопрос. При этом им удавалась отвечать правильно на самые сложные вопросы, которые не покорялись другим командам. На первом месте еще одна российская команда, на третьем месте с минимальным отрывом расположились знатоки из Литвы.

"Благодаря чемпионату мы приобрели опыт игры с командами самого высокого уровня. В качестве приза получили право на участие в отборочных играх в элитарный клуб", - рассказал капитан команды Вадим Тюшкевич.

Несмотря на любительский статус чемпионата, в игре участвовали множество профессиональных игроков. Победитель получил право на участие в чемпионате мира среди профессионалов, который пройдет в Ереване со 2 по 4 ноября.

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