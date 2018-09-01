Тюменцы обсудят проект благоустройства школы на улице Вьюжной

| Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте

Тюменцам предлагают внести предложения в проект благоустройства территории школы на улице Вьюжная (мкр. Комарово), сообщает администрация города.

В разработке архитектурной концепции объекта важно определить, что необходимо для комфортного отдыха, и соединить в одно целое функциональные зоны, привнося дополнительный комфорт, и, улучшая микроклимат Калининского района.

Рейтинг вариантов благоустройства территории около школы по ул. Вьюжной находится на портале "Я решаю!".