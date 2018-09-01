Агентство "Тюменская линия" - самое цитируемое СМИ региона
Информационное агентство "Тюменская линия" - лидер медиарейтинга по итогам второго квартала 2018 года. Индекс цитируемости издания равен 123,8. Данные исследования опубликовала компания "Медиалогия".
Второе место рейтинга занимает интернет-издание Vsluh.ru, третье - Megatyumen.ru, эксперты присвоили им индексы цитируемости 113,93 и 106,63 соответственно.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей около 46 тыс. 200 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Эксперты проанализировали данные с 1 апреля по 30 июня 2018 года.