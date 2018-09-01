Эксперты России и ближнего зарубежья встретятся на выставке "Агрофорум" в Екатеринбурге

| Фото: agro.uv66.ru | Фото: agro.uv66.ru

Сотни представителей всех субъектов РФ и ближнего зарубежья встретятся на XIX специализированной выставке "Агрофорум" в Екатеринбурге с 19 по 21 сентября, сообщает правительство Свердловской области.

"Участие в выставке примут сотни представителей сельского хозяйства со всей России и стран ближнего зарубежья. Будет представлены как выращенные на Урале свежие фрукты и овощи, так и продукция перерабатывающей промышленности, а также материалы и инструменты для переработки, упаковки и хранения, сельскохозяйственная техника и минеральные добавки для растений", - рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

По его словам, особая роль на "Агрофоруме" отведена деловой программе. Ежедневно на выставке будут проходить семинары для садоводов-любителей, организована сессия переговоров о закупках с крупными торговыми сетями.

Также состоится гастрономический фестиваль "ЕврАзия Фест". В программе проекта - конкурс "Шеф кондитер года - 2018", конкурс "Шеф повар года - 2018", четвертый областной молодежный конкурс по кулинарии и сервису, мастер-классы по приготовлению капкейков и кексов от поваров, тематические форумы.

Кроме того, посетителей научат изготавливать сыр фета. Состоится тематический кулинарный праздник "В кругу друзей" - мероприятия для детей-сирот из детских домов и домов-интернатов, кулинарная эстафета "Пригласи друга в гости".

Также на площадке проекта состоится Уральский Чемпионат бариста - отборочный этап на Российский Чемпионат.