В Тюменском индустриальном университете открыли "Школу блогеров"

| Фото: bloomfire.com | Фото: bloomfire.com

Научить студентов создавать качественный контент в социальных сетях, основываясь на мировом опыте, намерены преподаватели информационно-образовательного проекта "Школа блогеров", который стартовал в ТИУ, сообщает вуз.

Первыми учениками школы станут 28 первокурсников — будущих специалистов по связям с общественностью Института сервиса и отраслевого управления. Во втором семестре к ним присоединятся студенты Высшей инженерной школы EG. В последующем набор в "Школу блогеров" будут вести на конкурсной основе.

Школа начнет работать после 17 сентября. Ребятам предстоит написать, снять и смонтировать первые блоги, сообщила руководитель, заведующая кафедрой маркетинга и муниципального управления Марина Белоножко.

"К нам поступили преимущественно высокобалльники, с хорошей подготовкой и отличными знаниями, и они в восторге от идеи принять участие в Школе блогеров. Я считаю, что стратегически это верный проект, мы выходим на коммуникацию с целевыми аудиториями вуза и говорим с ними на одном языке, чего многим высшим учебным заведениям сегодня не хватает. Именно в соцсетях проходит жизнь нынешней молодежи. Блогеры — лидеры мнений, блог требует постоянства, и это работа на аудиторию, которую ты не знаешь. Наши студенты получат еще и дополнительные знания в профессиональной сфере. Сертификаты об окончании школы пойдут в портфолио", - рассказала она.

В течение полугода с участниками проекта будут работать как преподаватели вуза, так и известные российские блогеры. Через полгода лучшие из ребят смогут вести блоги, связанные с жизнью Тюменского индустриального университета, в том числе и ректорские, совместно с пресс-службой. Акцент в школе будет сделан на видеоинформацию, видеоблоги и лендинг-формат, подчеркивает преподаватель школы, доцент кафедры маркетинга и муниципального управления Антон Абрамовский.

"Сегодня 75% трафика в Интернете приходится на YouTube, вот платформа, на которую нужно выходить. Именно зрелищный контент может привлечь больше внимания. Поколение Z мыслит по-другому, и преподаватели должны научиться с ними работать, находить общий язык. Нужно взаимодействовать со всеми целевыми аудиториями, но мы делаем акцент именно на молодежь, потому что при правильном подходе можно экономить рекламный бюджет за счет эффекта вирусности. А слушатели школы в будущем могут стать послами бренда университета", — отметил он.

Как утверждают инициаторы проекта, Школа блогеров - это еще и дополнение к гуманизации высшего инженерного образования, помощь в социализации выпускников. Через проектную деятельность студентов можно привлечь к жизни университета, узнать их отклик и то, каким они видят идеального преподавателя. Из вуза ежегодно выходят тысячи человек, и правильно сформированная внутренняя культура зачастую важнее, чем внешний имидж.