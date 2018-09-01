Евразийский фестиваль современного искусства стартовал на Урале

| Фото: www.e-fest.ru/ | Фото: www.e-fest.ru/

Третий Евразийский фестиваль современного искусства стартовал в Екатеринбурге. Более тысячи произведений российских и зарубежных авторов представлены на нем, сообщает правительство Свердловской области.

В программе фестиваля мастер-классы, посвященные дизайну и архитектуре, музыке и поэзии.

"У нас представлено 74 автора из 23 городов России. Впереди четыре насыщенных дня форумной программы - открытые лекции, семинары, мастер-классы, творческие встречи", - сказала организатор Евразийского фестиваля современного искусства Марина Линкер.

13 сентября на ЕФСИ пройдет День искусства, в течение дня посетителей ждут мастер-классы известных художников и авторские встречи с ними. День архитектуры и дизайна состоится 14 сентября, а 15 сентября будет организован День молодежи, включающий в себя музыкальную, театральную, поэтическую и танцевальную программу от молодых авторов-исполнителей из Екатеринбурга и Москвы. В заключительный день работы ЕФСИ, 16 сентября, на площадке фестиваля пройдет День семьи, в программе которого будут представлены различные активности для детей.