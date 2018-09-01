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Колонна ретромобилей прибудет в Ханты-Мансийск

Общество, 18:43 13 сентября 2018

admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

Участники медиаэкспедиции "Победа – одна на всех" прибудут на раритетных автомобилях в Ханты-Мансийск 18 сентября. Как сообщает администрация югроской столицы, пробег на машинах ГАЗ М-20 "Победа" пройдет с 14 по 21 сентября по городам и поселениям округа.

Во время остановки в Ханты-Мансийске, уже по сложившейся традиции, состоятся встречи с ветеранами, тружениками тыла и молодежью, возложение цветов к мемориалам воинам Великой Отечественной войны.

Также будут презентованы итоги I этапа "Международной медиаэкспедиции "Победы в тылу", которая проходила с 17 апреля по 9 мая по городам Югры, Тюменской, Курганской областей, а также трем странам СНГ – Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

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# Память Победы , ХМАО

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