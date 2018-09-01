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Ямальцы проведут экологическую акцию в стойбище оленеводов

Общество, 09:24 14 сентября 2018

правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Ямальцы проведут экологическую акцию в стойбище оленеводов 15 августа, сообщает правительство ЯНАО.

Экологическая акция "Чистый лес" пройдет районе стойбища Минлей, расположенного в Приуральском районе в двух километрах от Салехарда.

Ее инициаторами выступили региональная общественная организация по содействию коренным малочисленным народам Севера "Минлей" и департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО. Инициативу поддержали студенты Ямальского многопрофильного колледжа, представители общественных организаций, неравнодушные жители Салехарда.

Подготовка к мероприятию осуществляется при содействии региональной общественной организации "Зеленая Арктика". Уже сформированы экоотряды, подготовлен инвентарь.

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# акция , стойбища , экология , Ямал

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