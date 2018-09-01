Жителей Ямала приглашают на диагностику заболеваний головы и шеи

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пять больниц Ямало-Ненецкого автономного округа станут участниками шестой Европейской акции ранней диагностики заболеваний области головы и шеи. Мероприятие пройдет с 17 по 21 сентября, сообщает ИА "Север-Пресс".

Заявки на участие в акции подали центральные больницы Ноябрьска, Муравленко, Надыма и Губкинского, а также Салехардская окружная клиническая больница. В рамках профилактического мероприятия желающие старшет 18 лет смогут проконсультироваться у онколога, отоларинголога и стоматолога, а также пройти онкоскрининг. Обследования бесплатные.

Акция организована Makesensecompaign совместно с Общероссийской федерацией специалистов по заболеваниям головы и шеи при поддержке Международного союза пациентов и диагностического хаба ДиагностЕка.

"Акцию поддерживают многие регионы, для нее выделены лучшие специалисты. Ранняя диагностика - это то, что человек, не будучи врачом, не сможет увидеть или диагностировать сам. Только опытный специалист может определить то или иное заболевание на ранней стадии", - сказала исполнительный директор проекта ДиагностЕка Марика Хлуд.

Для участия в акции необходимо зайти на официальный сайт проверказдоровья.рф, выбрать на карте свой регион и медицинский центр из списка. По указанному номеру телефона медицинского центра можно записаться на удобную дату.