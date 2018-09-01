Лекция к 100-летию ВЛКСМ пройдет в Заводоуковском музее

| Фото: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru

Лекцию о возникновении и становлении Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи, о его трудовых и боевых подвигах, о шести орденах комсомола, которыми был награжден передовой отряд советской молодежи пройдет в Заводоуковском краеведческом музее 14 октября, сообщает администрация муниципалитета.

Лекция состоится в рамках программы "Под музейным абажуром", которая посвящена истории комсомола Тюменской области. Участники встречи поделятся воспоминаниями об этой организации, расскажут о походах на природу, субботниках, массовых стройках. Так же будет озвучен девиз комсомола "Партия сказала: Надо! Комсомол ответил: Есть!".