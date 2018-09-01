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Тюменский госуниверситет поделился опытом книгоиздания на международной выставке

Общество, 16:54 13 сентября 2018

из архива Книжного обменника | Фото: из архива Книжного обменника

Серии учебных изданий и монографий ученых представило издательство ТюмГУ на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Это крупнейшее мероприятие книжной отрасли в России и одна из ведущих книжных площадок в мире, сообщили в вузе.

Делегация университета также поделилась опытом формирования издательской стратегии современного университета.

Сегодня здательство ТюмГУ - одно из немногих, кто занимается проблемами реформирования вузовского книгоиздания в России.

Директор издательства Сергей Симаков в интервью Общественному телевидению России отметил, что издательская политика построена на потребностях не только университета, но и всей системы высшего образования.

"Мы ежегодно формируем план издания, который утверждается на редакционно-издательском совете после обсуждения с директорами всех институтов. Дополнительно наши федеральные партнеры оценивают каждое будущее издание с точки зрения необходимости его на рынке. Это позволяет на ранней стадии планирования выделить интересные работы, которые будут востребованы не только в нашем университете", - прокомментировал он.

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# издательство , ТюмГУ

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