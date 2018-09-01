Организаторы конкурса "Тюменское книжное лето" назовут победителей

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Торжественная церемония награждения победителей конкурса летнего чтения "Тюменское книжное лето" начнется в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 13 часов 15 сентября, сообщает городской департамент культуры.

В 2018 году библиотечный проект для ребят от 5 до 14 лет был посвящен 55-летию Регионального отделения Союза писателей России. На протяжении трех летних месяцев ребята читали лучшие книги тюменских авторов, отвечали на вопросы эрудит-анкеты и выполняли творческие задания по прочитанным произведениям.

В конкурсе приняло участие около 3,5 тыс. юных горожан. Большинство из них не просто заполнили анкеты, но и приложили старания и выдумку для выполнения творческих заданий.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли детские писатели края, журналисты и художники, оценили работы участников и определили победителей в каждой возрастной категории (5 – 7 лет, 8 – 10 лет, 11-12 лет и 13 – 14 лет). Победители получат дипломы и памятные подарки.