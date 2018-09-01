На трассе Тюмень - Екатеринбург идет ремонт полотна

| Фото: www.fuad-ural.ru/ | Фото: www.fuad-ural.ru/

Ремонт изношенного полотна трассы Тюмень - Екатеринбург ведется с 123 по 133 км, сообщает Уралавтодор.

Подрядная организация ООО "АвтодорСтрой" приведет в нормативное состояние 9,6 км покрытия и обочин. Срок окончания работ по контракту – 30 сентября 2018 года. По окончании работ будет нанесена горизонтальная разметка.

На время работ организовано реверсивное движение. Объехать участок ремонта можно по альтернативной дороге, проходящей через Камышлов.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. А также учитывать данную информацию при планировании маршрута. Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).