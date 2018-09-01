Врачи "Медицинского города" помогают выявлять онкологические заболевания у мужчин

| Фото: "Медицинский город" | Фото: "Медицинский город"

Около 65 тыс. мужчин прошли в 2018 году скрининг по исследованию специфической мужской онкологической болезни. В 148 случаях у пациентов выявили рак предстательной железы, сообщили в "Медицинском городе".

Тюменские онкологи отмечают, что рак предстательной железы является одним из ведущих онкологических заболеваний мужчин, это почти 20 % от общего числа выявляемых у них раковых заболеваний.

По словам врачей, одним из самых эффективных скринингов в онкологии считается анализ крови на простат-специфический антиген или тест крови на ПСА. Он помогает определить, каков риск развития злокачественного новообразования предстательной железы у мужчины, даже если он считает себя совершенно здоровым.

"Более 56 процентов всех онкологических заболеваний в прошлом году были выявлены на первой и второй стадиях. А это означает, что у этих пациентов есть все шансы излечиться от заболевания. Если говорить о специфической мужской проблеме, то в этом году, как и в прошлом, 70 процентов случаев онкологического заболевания предстательной железы было выявлено на ранних стадиях", - прокомментировал руководитель отделения медицинской профилактики "Медицинского города" Юрий Зотин.