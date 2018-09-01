Проект добровольцев ТюмГУ номинирован на Всероссийскую премию

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Ежегодная акция "Я – донор" Лиги добровольцев Тюменского госуниверситета номинирована на получение VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови "СоУчастие" в номинации "Равнодушных нет", сообщает вуз.

Церемония награждения пройдет в Общественной палате Российской Федерации 28 сентября. Отметим, что проект "Я – донор" стал единственным номинантом конкурса от Тюменской области. Системная работа в сфере безвозмездного донорства крови и ее компонентов, а также пропаганды здорового образа жизни ведется в ТюмГУ много лет.

"Несколько раз в год волонтеры университета организуют акцию "Я – донор", в которой участвуют студенты, преподаватели и сотрудники вуза, – говорит руководитель Центра развития волонтерского движения ТюмГУ Ирина Никулина. – В 2018 году в акции уже приняли участие более 100 человек, из них 64 человека допущены к сдаче крови, привлечено 17 волонтеров. До нового года планируется провести еще две акции".

Акция "Я – донор" проходит в два этапа. На первом, совместно с волонтерами-медиками, в течение учебного года проводятся тематические лекции, где студентам рассказывают о специфике донорства, о крови и ее компонентах, о требованиях к потенциальным донорам и рекомендациях. На втором этапе – донация. Волонтеры проходят обследование в Областной станции переливания крови. После этого доноров допускают к сдаче крови в передвижной станции. Три - четыре раза в год донормобиль работает у корпусов университета.