Тюменцев ждет "Тысяча и одна ночь" в драмтеатре

ТБДТ | Фото ИА "Тюменская линия" ТБДТ | Фото ИА "Тюменская линия"

Семейный мюзикл "Сказки 1001 ночи" покажет Тюменский драматический театр к Новому году.

За арабские сказки Шахерезады в музыкальном оформлении взялся уже знакомый тюменским театралам режиссер Сергей Захарин. Музыкальным руководителем постановки стал Андрей Федоськин, чьи работы также продолжают радовать тюменцев на сцене драмы. Известно, что технический совет по костюмам и декорациям соберется в октябре.

"До конца 2018 года мы также готовим ряд премьер. Пока не буду говорить названия: мы на стадии утверждения, поскольку скоро приедет один из режиссеров, который будет ставить спектакль. Минимум, который мы хотим выполнить – это два спектакля на большой сцене и два на малой за весь творческий сезон", - сказал директор ТБДТ Сергей Осинцев.

Напомним, новый творческий сезон стартует в тюменском драмтеатре 14 сентября. В 19 часов занавес откроется для последней премьеры артистов – спектакля "Молодость".

Лина Орлова