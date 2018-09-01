В Сургут прибудет "Летучий корабль"

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Мюзикл "Летучий корабль" Тюменского драматического театра представят в Сургуте в новогодние каникулы 2018-2019.

Как сообщил корреспонденту ИА "Тюменская линия" директор тетра Сергей Осинцев, гастроли в Сургут на стадии переговоров и подготовки к гастролям. "Сейчас мы ведем переговоры с Сургутом по поводу организации там новогодней кампании. Мы работаем над тем, чтобы максимально без потерь для Тюмени отправить в Сургут спектакль "Летучий корабль". Для этого мюзикла подготавливается дополнительный состав актеров, чтобы в новогодние праздники театр работал в полную силу и в Тюмени, и в гастрольном туре", - пояснил Сергей Осинцев.

Сложнее дело обстоит с организацией гастролей на Ямале: проблема в перевозке декораций. У артистов есть опыт поездки на Крайний Север со спектаклем "За двумя зайцами". Актеры везли костюмы в своем багаже, а декорации изготавливали на месте. Возможно, организация тура пройдет по той же схеме, не исключает директор театра.

"Есть такие спектакли, которые мы могли бы представить на Ямале. У нас есть постановка "Ханума", для которой мы могли бы изготовить часть декораций в Салехарде (они не очень сложные), а с собой привезти лишь костюмы, элементы декораций, которые можно упаковать в чемоданы", - предположил он.

По его словам, переговоры с коллегами с Севера на стадии обсуждения дат гастролей. "Новые спектакли мы стараемся создавать с минимальным количеством декораций, чтобы можно было ездить на гастроли. В любом случае, мы будем ездить на Север. Мы также ждем предложений от коллег", - сказал Сергей Осинцев.

По словам директора Тюменского концертно-театрального объединения Юлии Шакурской, артисты планируют гастроли на Ямал и в Югру в новом творческом сезоне 2018-2019.

"Для нас важны гастроли по нашей Тюменской области. В этом году мы будем активно развивать это направление. Наши коллеги из Югры и Ямала уже ждут нас в гости. Становится традицией, что наш Тюменский филармонический оркестр стали приглашать на открытие учреждений культуры в нашем регионе, - отметила она.

Юлия Шакурская напомнила, что недавно музыканты Тюменского филармонического оркестра представили свою программу на открытии Дворца искусств "Нефтяник" в Сургуте. А в ближайшее время в Ноябрьске планируется открытие ДК "Нефтяник", на котором тюменский коллектив также выступит с концертом.

Лина Орлова