Около девяносто тысяч жителей Тюменской области получили защиту от гриппа

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

89 тыс. 861 жителей Тюменской области получили прививку от гриппа с 28 августа по 10 сентября. Это составляет 6,1 % от общего количества населения области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За счет федерального бюджета привито 89 тыс. 749 человек,в том числе детей – 15 тыс. 878. Для иммунизации населения против гриппа в регион поставлена отечественная вакцина "Совигрипп", которая содержит в своем составе все актуальные штаммы гриппа.

Для обеспечения эпидемиологического благополучия в предстоящий эпидсезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо привить против гриппа не менее 45 % населения, лиц из групп риска не менее 75 %.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети, посещающие организованные коллективы, медицинские работники, лица старше 60 лет, работники образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

Вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения.