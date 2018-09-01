Тюменские озера приобрели ухоженный вид

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На озерах Цыганское, Липовое, Цимлянское, на левом берегу Туры, Плехановского и Мысовского прудов, обводненного карьера Ивовый, в акватории Южного пруда прошли экологические акции, сообщает департамент городского хозяйства Тюмени.

Работы по приведению в порядок водоемов проводились весной и летом. В акциях приняли участие жители города, общественные организации, сотрудники предприятий Тюмени, а также сотрудники администрации города. Всего более 110 человек.

Общее количество убранного с береговых полос водных объектов твердых коммунальных отходов составило 75 куб. м.